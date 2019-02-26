玩具「鱷魚牙醫」出巨大版？！新花樣超萌讓網友好想玩

這款巨大版「鱷魚牙醫」只要按錯，就會被從玩偶裡竄出的小貓咪咬，超萌的模樣讓網友大呼「想玩」。（圖擷取自臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」）

2019-02-26 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕小時候1款塑膠的「鱷魚牙醫」玩具相當出名，只要按錯顆牙齒就會被鱷魚咬，有網友在臉書上傳了1款巨大版「鱷魚牙醫」，與原版不同的是，這款「鱷魚牙醫」只要按錯，就會被從玩偶裡竄出的小貓咪咬，超萌的模樣讓網友大呼「想玩」。

1名網友在臉書公開社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」上傳了1段玩巨大版「鱷魚牙醫」的影片，就像在玩原版「鱷魚牙醫」一樣，按錯牙齒就會被咬，不過這款巨大版「鱷魚牙醫」不是被鱷魚咬，而是被躲在玩偶裡的小貓咬，只要按到小貓特別在意的牙齒，小貓就會立刻飛撲而出。

其他網友看到後爭相表示「好可愛」、「想玩」，有網友表示「這隻蛀牙蟲也太大」，稱讚這隻小貓是「最可愛的蛀牙蟲」，還有網友打趣地說，這應該是最嚇人的「鱷魚牙醫」，真的咬下去一定超痛。

上傳影片的網友解釋，畫面中的玩偶其實不是鱷魚，是玩具總動員裡的抱抱龍，只是放著看起來很像鱷魚，不少其他有養貓的網友馬上被「燒到」，表示也想去買1隻抱抱龍玩偶給愛貓玩。

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「貓咪版鱷魚牙醫」影片

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