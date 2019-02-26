客人藥膏快用完才說包裝有瑕疵 她認賠嘆藥局難經營

2019-02-26 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕1名家中開藥局的女網友在臉書po文抱怨，有1名客人拿著幾乎用完的藥膏要求退貨，並不斷糾纏老闆，網友當下退部分藥錢並向他道歉，該名顧客才滿意的離去，事後女網友把過程po網，其他網友則一起替原po抱不平，紛紛指責對方是奧客。

該名女網友在臉書「爆料公社」po文指出，1名很有錢的客人拿著幾乎用完的藥膏前往店裡憤怒的表示：「管子破掉害我擠的時候藥膏都跑出來，你們要怎麼賠償我！」並不斷糾纏店家希望能獲得補償，直到店家退部分藥錢與道歉後才願意離去，原po表示，如果剛開就發現斷裂，怎麼會用完才說？看這裂痕感覺是人為造成的，並感嘆「有錢人也是很摳的」與「藥局好難經營」。

網友看到po文後紛紛撻伐，「痔瘡有藥醫，智障無藥醫。」、「外表有錢，內心貧窮。」、「痔瘡讓他變得天下無敵的不要臉欸」、「他以為是好市多藥局？」，也有網友提供解決方法，「寧可得罪客人也不要養奧客」、「報警處理，不然他只會介紹更多的奧客過來」。

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