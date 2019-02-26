童戶外教學溺水成植物人 父借貸每日奔波85km盼兒醒

2019-02-26 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕台中市1名單親鄭姓男童，前年參加格瑞茲文理補習班的游泳戶外教學活動，但卻有2位教師自顧自的滑手機，導致鄭童溺水8分鐘無人注意，雖然事後經搶救恢復生命跡象，但呈現腦死，目前為植物人狀態。鄭父四處借貸醫療費，甚至為了照顧兒子，認賠結束早餐店的生意，專心照料愛子，只盼孩子能早日甦醒。

根據《蘋果》報導，鄭姓男童經歷大小手術治療後，雖然還是呈現昏迷，但生命徵象一直都很穩定。鄭爸爸每日都會提早結束早餐店的工作，親自開車從新竹湖口北上橫跨42.8公里到林口長庚，就是為了趕在10點開放探病時，到加護病房探視兒子，但路途遙遠奔波不易，時常到達時，探病時間已快結束，為了能多點時間照顧兒子，他只好將早餐店認賠收掉，全心全意陪伴愛子，並且堅信著有一天鄭姓男童一定能甦醒過來。

2017年7月13日，鄭姓男童因補習班老師的疏失，不幸溺水8分鐘，搶救後成植物人狀態。根據檢警和家屬查看監視器畫面，發現班主任和教師疑似因滑手機，而疏忽照料，讓鄭父十分痛心。

據《三立新聞》報導，安親班主任對此表示委屈及不公平，稱自己事發時並未滑手機。目前包含當時在場的2名老師（含主任）、游泳池主任、4名泳池救生員等7人，都被檢方依過失重傷害罪起訴。

鄭父則表示，對方仍然不認錯，事發至今分文未賠，龐大的醫療費用讓男童一家陷入困境，鄭父只好咬緊牙關，低頭向人借貸，只盼能等來兒子甦醒的那一天。

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