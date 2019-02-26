百年大庄武山廟信眾才兩個鄰 卻能自組「宋江獅陣」

2019-02-26 21:13

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大樹區百年大庄武山廟信眾才兩個鄰，卻能自組「宋江獅陣」，力圖保存先人傳統。「宋江獅陣」是早年為了抵抗土匪的團練，參加的壯丁都得練拳，如今成了凝聚向心力的活動。

大庄地區是現今大樹區檨腳里第9、10鄰，目前有94戶、約300人，但在清乾隆年間已是大聚落，大庄武山廟孕育而生，當時還是緊鄰高屏溪興建，如今已離溪岸500公尺。

鳳山社大講師莊世杰說，大庄是清代「路頭排」（渡船頭），是高雄渡溪進入屏東的要站，清乾隆29年（1764年）的《重修鳳山縣志》記載：「大庄汛，縣東四十里；攀桂橋要地，兵目五名」，可見當時大庄有駐軍，地處要津。

清道光30年（1850年）的下淡水溪起大水，沖走武山廟與村落，大庄向西往內陸遷移了約500公尺，廟內清咸豐7年（1857年）的重修武山廟碑記，載下了當地先人出錢出力重修紀錄。

隨著人口遷徙外出，大庄人丁不復當年，但大庄武山廟卻保留下來「宋江獅陣」。莊世杰說，隨著社會型態更迭，許多大廟都已經沒有陣頭，但只有兩個鄰的武山廟還能維持，相當難得。

武山廟主委陳進傳說，他8歲就參加宋江獅陣，目前維持27人編制（含鼓樂手），大家平常務農工作，但只要有需要，就會放下手邊工作或請假，一起練習並參與地方宗教盛事，地方向心力更強。

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