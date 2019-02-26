每公斤2800掉到50元…晚香玉筍價格慘跌 農民仍堅持種植

2019-02-26 21:05

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾農會早在20年前就帶頭種植俗稱夜來香的「晚香玉」，後來農民採收玉筍入菜，帶動價格飆漲，每公斤最高曾喊到2800元，今天拍賣價只剩50元，農民大嘆今非昔比，但仍堅持種植。

20年前，虎尾農會與嘉義大學產學合作，推廣種植晚香玉，主要作為切花，近年來因業者開發出晚香玉筍的法式料理爆紅，帶動價格。

虎尾晚香玉花卉產銷班班長黃閏億歷經晚香玉筍從每公斤2800元到50元，但整體收益還是比水稻好，不放棄種植，同時穩定品質，開發精油、花茶或玉蘭花替代品，增加更多收入。

黃閏億說，虎尾是台灣最早種植晚香玉的地區農會，早期切花的銷路非常好，後來又流行花卉入菜，別具特色的晚香玉筍叫好又叫座，2013年每公斤最高賣到2800元，吸引其他地區農民跟進。

近年來隨著晚香玉種植面積愈來愈大，宜蘭到花蓮、台東、屏東都有大面積栽種，價格跟著下滑，去年起玉筍價格就跌落2、300元，最低還曾跌破50元，今天台北拍賣市場只有50元。

面對供過於求，虎尾農會產銷班晚香玉種植面積也從數十公頃銳減到只剩2公頃，黃閏億說，因為栽種習慣捨不得放棄，除了開發晚香玉筍料理，研發高價味的花茶和精油，尤其冬天沒有玉蘭花，晚香玉可作為替代品，虎尾農會也協助農民外銷種球，開創晚香玉的新價值。

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