北市烏賊車檢舉新法3月上路 獎勵金仍是300元

2019-02-26 20:23

〔記者周彥妤／台北報導〕空氣污染防制法去年修正，烏賊車檢舉獎勵制度改由各地方政府自行訂定。台北市環保局今天表示，北市新訂辦法「無縫接軌」承襲中央，每案檢舉獎勵金仍是300元，獎勵金發放標準也維持一致，最快3月5日上路，且實施前，中央辦法仍適用，民眾檢舉權益均未受影響。

環保局空污噪音防制科長楊梅華指出，原先行之有年的烏賊車檢舉及獎勵辦法，是環保署於1999年訂頒，在去年8月空污法修正後，才改由各地方政府自行訂定，北市府市政會議也在今天通過「台北市使用中汽車排放空氣污染物檢舉及獎勵辦法」，最快3月5日實施。

楊梅華表示，北市新訂辦法仍沿用中央檢舉獎勵辦法，包括檢舉要件、獎勵金發放資格及每案獎勵金額度；檢舉人須具名並檢附被檢舉車號、車種、拍攝時間與地點、以及可供查證污染事實的照片或影片，15天內向環保局檢舉，一旦經專業人員目測判煙，審核確認有污染空氣之虞，每案可獲300元獎勵金。

楊梅華強調，從民眾檢舉權益而言，北市與中央兩套辦法標準都一致，唯一差別在過去300元獎勵金，是中央、地方各付一半，未來則是北市自掏腰包從空氣污染防治基金支應；另外，北市新訂辦法上路前，中央檢舉獎勵辦法仍適用，檢舉權益同樣未受影響。

楊梅華提到，據環保局統計，北市每年約有3800餘檢舉件數，符合發放獎勵金案件約1100餘件，每年約核發33萬餘元；而從檢舉數量而言，又以機車近9成為最大宗，柴油車約佔2成，汽油車則是零星。

楊梅華提醒，環保局受理成案的檢舉案件，將通知被檢舉車輛於期限內到指定地點受檢，未依限至指定地點檢測者，以及經檢測超過汽、機車空氣污染物排放標準者，環保局均將依法告發，處使用人或所有人1500元至60000元罰鍰，並通知限期改善，屆期未改將按次處罰。

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