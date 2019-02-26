社頭泰安岩開工整修 縣長竟拿鐵鎚敲百年木門的原因是…

2019-02-26 20:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉歷史建築泰安岩，擁有180年歷史，但年久失修，不少地方人士希望能整修，經彰化縣政府協助獲得補助，今天舉辦修復開工儀式，彰化縣長王惠美、立法院中南部服務中心主任賈鴻奎等人卻是拿起鐵鎚，對著百年廟門敲敲打打，提醒廟宇神靈要翻修了，這場不同以往拿起金鏟子動土儀式，讓民眾大開眼界，還誤以為是要拆厝！

泰安岩主祀觀世音菩薩，100多年來是當地村民的信仰及活動中心，921大地震造成廟宇前頃，廟身樑柱也遭白蟻蛀蝕，搖搖欲墜，廟頂飛簷彩繪儘是剝落，不復往日光彩，地方耆老無不希望能整修。彰化縣政府於2012年登錄泰安岩為歷史建築，逐一調查、規劃，去年獲文資局補助1870萬元，加上縣府與泰安岩自籌款共2200萬元進行修復。

這次動工以修復為主，甚至是要拆掉部分危險廂房，因此現場不見金鏟子，而是一把把大鐵鎚，當司儀要求來賓拿起鐵鎚，對有百年廟門與樑柱敲打時，還引起驚呼，「要拆厝嗎？」連參與上百場動工儀式的縣府攝影師也說，第一次遇見拿鐵鎚動土！

對此，民俗專家蒲慶峰說，拿鐵鎚是裝潢開工的一種，泰安岩建築主體仍在，所以拿鐵鎚敲打門、牆壁3下，是提醒廟中的胎神、煞神及土神，房子要動工裝修了。王惠美一捶定音，祈求泰安岩動工順利，期望未來結合觀光文化創造新亮點。

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