百善「笑」為先 王淑芳以笑揚善

2019-02-26 21:03

〔記者何玉華／新北報導〕新北市愛笑瑜珈協會理事長王淑芳在新北市「幸福滿屋 實物銀行」感恩餐會中，分享自己在養老院陪伴失智長輩，從「假笑」到真心微笑，走出父喪的心路歷程，她說「百善『笑』為先」，發自內心的微笑，也是一種佈施!

新北市「幸福滿屋 實物銀行」自100年開辦以來，累積捐贈超過16億元，總受益人次高達253萬人次，每年在歲末或年初都會舉辦感恩茶會；今（26）日在市府6樓大禮堂舉辦「豬福滿滿、付諸行動」感恩會，邀請506個團體及個人參加，由副市長謝政達頒發感謝牌狀表揚。

會中邀請新北市愛笑瑜珈協會理事長王淑芳分享，她說，父親不堪帕金森症折磨，走向自殺一途，讓她及家人陷入悲傷憂鬱；還好此時遇到愛笑瑜珈協會，她和母親及親人跟著到養老院服務，陪伴不能回家的老寶貝，一開始無法從悲傷走出，只能「假笑」強顏歡笑，隨著服務日久，唱唱跳跳、說說笑笑，現場充滿了笑容，我從「假笑」變成「真笑」。

王淑芳說，佛陀有七種佈施，其中「顏施」、和顏悅色也是一種佈施，她鼓勵現場出席者，在面臨壓力和困境時，能以吸氣、吐氣、放聲大笑來紓壓，以益身心健康，說完並帶領與會人員一起大笑，她說「笑，對自己是智慧，對別人是慈悲」。去年底，王淑芳成立社區關懷據點，持續照顧長輩，也將服務擴大到高關懷家庭。

代表市府到場的副市長謝政達說，市府會善用每一分錢、每一分物資，新北市預計三月會擴大成立實物銀行「公益大平台」，讓想做善事的和需要幫助的，都能透過這個平台媒合、運作，使市民都能安居樂業過好日子。

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