忙見客按摩公司轉型商號 視障員工變股東增收益

2019-02-26 22:21

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府勞工局輔導南市按摩業職業工會成立「忙見客」按摩公司已經6年，迎向按摩市場講究專業技術的潮流，視障按摩者生活逐漸獲得改善，3年前，工會為了節稅，把按摩公司改為商號，10多位視障者從員工升級為股東。工會理事長陳春生感謝市府勞工局輔導視障者按摩職訓及就業，改善視障者生活難題。

南市按摩職業工會成員多為視障者，市府勞工局6年前輔導工會成立南市忙見客按摩公司，新進學員接受職訓、完成1600個小時的按摩職訓課程，成為專業按摩師。

忙見客按摩公司營運的前3年以公司型態經營，草創時期按摩師僅10人，店面在2年前從南市東區崇明路搬到中華東路2段341號，經營型態從公司轉為商號，一來可節稅一半；二來讓員工有機會成為老闆，10多名視障員工同時成為股東。

南市按摩工會理事長陳春生表示，台南按摩市場近年講究專業技術，擁有專業技術的按摩師相當吃香，不僅忙見客旗下的視障按摩師如今增加到25人輪值上班，從中也培育出73位按摩師在職場上嶄露頭角，其中有14位是小型按摩院負責人、15人開個人工作室，薪水約在3萬5000元到5萬元不等，改善視障者就業環境。

陳春生並說，台南視障者在勞工局職訓課程中獲得完整、較好的技術傳授，忙見客按摩中心業績年營業額邁向1000萬，在全台各地視障按摩中心算名列前茅。忙見客按摩中心計劃逐步增添設備、擴大營業，幫忙員工能當老闆，自負盈虧、增加收入，目標是讓視障者能與明眼人經營的按摩店對決，提高視障按摩中心的競爭力。忙見客視障按摩中心洽詢電話06-2681222。

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