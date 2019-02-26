因應2030年雙語國家政策 南市培育英語教學人才

2019-02-26 21:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為招攬年輕人加入推廣英語教育的行列，台南市政府與富樂夢教育基金會合辦「英語樂學坊人才培育計畫」，今（26）日為33位受訓完成的師資舉行授證儀式，並期待未來有更多有志青年加入，共同為推動英語努力。

兼南市府第二官方語辦公室主任的副秘書長李賢衛表示，這屆是報名人數最多的1次，顯見市府推動英語的努力獲得大學生響應，這批授證名單將列入「市府英語人才資料庫」，並轉知市府暨所屬機關，辦理英語相關活動時可借重其力，成為市府推動2官語政策重要的生力軍。

南市教育局長鄭新輝表示，台南為全國推行國小雙語教學的領頭羊，因應2030年雙語國家政策，將持續擴大全英語教學，因此，產、官、學合作的英語人才培育計畫，深具指標性意義。

富樂夢教育基金會表示，英語樂學坊師培計畫推出至今已培訓出超過百名優秀英語人才，這次報名人數雖然創下歷年新高，但在篩選上也愈嚴格，242位參與者中僅錄取41人，評選後只有33位培訓合格，通過認證的英語教學人才將由基金會安排，於40多所小學提供英語課輔，授課鐘點費由富樂夢支應，清寒及弱勢學童完全免費參加，預計將造福8百多名學童。

值得一提的是，這屆首度有來自外蒙古、越南、馬來西亞的外籍學生加入，為英語樂學坊的課堂，帶來令人耳目一新的國際活力。

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