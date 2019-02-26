北市府報名窗口疑出包 羽球冠軍差點無法參加全中運

2019-02-26 19:40

〔記者蔡亞樺／台北報導〕108年全國中等學校運動會將於4月20至25日，在高雄市舉行，匯聚全國超過1萬名選手。去年全中運奪冠的台北市中山國中羽球女將李雨璇、林芷均準備在今年大展身手，不料，疑似承辦報名的北市內湖高工行政人員「出包」，竟不在報名參賽的名單，家長急壞，此事驚動教育部出面協調才完成補救報名，2名小將險些無法參賽。

對此，北市教育局科長許裕陞表示，學生參賽權益最重要，在相關單位無異議的情況下，昨上午已完成所有的報名程序，而相關的紙本報名資料與流程，都沒有問題。對於學校承辦人是否有疏失或流程出錯、選手有無不在報名名單的情形，許一律未正面回答，僅說待全中運結束後再進行檢討。

全中運各縣市報名名單今日進行審查會議，但在報名名單卻沒有李雨璇、林芷均兩人。接獲陳情的北市議員許淑華指出，經調查是負責的內湖高工有送出報名，承辦人卻失誤未按審查鍵，電腦系統沒有報名紀錄，李雨璇、林芷均竟然沒有報名到個人賽，只有完成報名團體賽。

許淑華表示，兩人是去年全中運女雙冠軍，資格符合也按照時間提出報名，選手與教練投入無數時間與心力訓練，因承辦人的行政程序失誤，害得學生差點沒法比賽，痛批北市府螺絲鬆了。

許說，若是因為北市負責報名的窗口疏失而無法參賽，將影響到選手個人各方面的權益，包括學業成績、升學以及其他獎勵等，牽連眾多，家長跟學生都無法接受的。

內湖高工不願多談，僅表示學校這邊絕對沒有錯，應是電腦（系統）有問題。許裕陞說，北市有1341名中學生選手參賽，學生權益最重要，已經都完成報名程序，依據目前報名紙本資料、流程都沒問題，「是有些家長有不同看法」，有跟家溝通後沒異議。

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