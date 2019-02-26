足感心吔！慈濟志工協助虎尾氣爆民宅災後清理

2019-02-26 18:58

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮一民宅日前發生氣爆造成傷亡，鄰居通報慈濟志工關懷，近50名慈濟志工不落人後前往協助清掃，發給左鄰右舍「平安」吊飾，撫慰黃姓屋主女兒的心，發揮慈悲的人道精神。

雲林縣虎尾鎮一處民宅今年大年初三發生氣爆造成黃姓夫婦1死1重傷，嫁到外地的女兒連日放下工作在醫院、娘家奔波，尤其面對遭燒毀的住處不知從何善後清理，成為黃家的最大難題，經鄰居向慈濟基金會求助。

待消防單位完成火場鑑識後，近50名慈濟志工今天集合前往火場善後，大伙兒帶著探照燈、護目鏡、安全帽、鏟子、畚斗、竹掃帚、袋子、水桶、口罩、手套等協助家屬總清理。

特別值得一提的是，來參加的慈濟志工有人罹癌、還有人抱病參加，但都不落人後服務他人，只希望能讓家屬早日重整家園，虎尾公所清潔隊也特別協助清運所有的廢棄物。

完成環境清理後，慈濟志工並祝福黃家人，也準備平安吊飾分送給黃家的鄰居，讓黃家女兒大受感動，許下心願，日後要當服務別人的人，為社會做有意義的事回饋。

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