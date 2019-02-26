乳房攝影檢查抽獎活動 年終抽最高6000元禮券

2019-02-26 18:57

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市苓雅區衛生所結合轄內6家醫院，推出乳房攝影檢查「月月抽、年終抽」活動」，婦女朋友到這6家醫院完成乳房攝影檢查，每月10日以電腦隨機抽出中獎名單，月月抽每月送24吋旅行箱，年終抽最大獎禮卷6000元。

苓雅區衛生結合轄內聖功醫院、市立民生醫院、阮綜合醫院、國軍高雄總醫院及臨近大同醫院與愛汝診所等6家，今舉辦苓雅區婦女乳房攝影檢查「月月抽、年終抽」活動。

活動從3月1日起，現居苓雅區45歲到69歲女性朋友，持健保卡到這6家院所接受乳房攝影檢查，免報名即可獲得每月抽獎機會，衛生所每月10日前，由國民健康署癌症篩檢系統下載在合作院所之完成篩檢名冊，以電腦隨機抽出中獎名單，並通知領獎。

民眾越早完成篩檢抽獎次數越多，採月月累計抽及年終抽將於明年1月再抽出年終大獎，讓婦女不僅「顧健康」，還有機會抽中健康「豪」禮哦！

苓雅衛生所表示，乳癌發生率與死亡逐年攀升，苓雅區106年女性乳癌標準化死亡率每十萬人口為14.4人比全國12.6人、高雄市13.4人高。

乳房X光攝影檢查能偵測到乳房鈣化點或腫瘤，發現無症狀的0期乳癌，研究也顯示，婦女定期檢查，可降低乳癌死亡率2-3成，衛生局提醒符合乳房篩檢資格的婦女，及早篩檢確保健康！

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/