桃市光峰非營利幼兒園開工 教育局：桃市公共化幼兒園今年增1600名額

2019-02-26 18:54

［記者鄭淑婷／桃園報導］位於桃園市龜山國中的「光峰非營利幼兒園新建工程」今舉行開工動土儀式，預計明年2月完工、9月1日招生，預計可收136名幼生，3至5歲班4班、2歲班1班，桃園市府教育局表示，將持續增設公幼及非營利幼兒園，以今年度來說，公立及非營利幼兒園將增加57班1626個名額，此外，今年8月起非營利幼兒園每月費用，將從平均5000元統一降至3500元，費用趨近公幼，中低、低收入戶則免繳費。

「光峰非營利幼兒園新建工程」由龜山國中辦理，總工程經費4316萬元，將新建地上2層樓建築，樓地板面積約1213平方公尺，戶外活動空間約450平方公尺，完工後將以政府採購法委託專業團隊經營，場地則由龜山國中管理。

桃園市長鄭文燦表示，升格的第一年，桃園市幼兒園數量嚴重不足，因此不斷新增公立、非營利幼兒園，目前公私立幼兒園比率約3.6：6.4，但對比人口增加的速度還是不夠，將持續以雙管齊下方式，拉高公共化幼兒園比率。

教育局表示，桃園市的公立、非營利幼兒園，從2015年到2018年已增加10園12個據點，總計招收1192人，目前規劃全市非營利幼兒園，至2022年要達到39園46個據點，總計招收5621個名額。

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