三總澎湖分院獲母嬰親善認證 奪離島第一

2019-02-26 18:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一度曾鬧婦產科醫師荒的離島澎湖，三軍總醫院澎湖分院獲得衛生福利部國民健康署醫院官網「母嬰親善」醫療院所認證通過，在162家獲得認證的醫院中，為澎湖離島唯一的醫院，且認證期限長達4年至2022年底殊榮。

2001年起國健署即推動「母嬰親善」醫療院所認證計畫，依公告2018年國內共有162家醫療機構通過認證。三總澎湖分院長期以來是澎湖地區主要急重症處理醫院，也是澎湖唯一通過地區級教學醫院，因此更有義務鼓勵及推動母乳哺育的親善政策。三總澎湖分院期望運用「母嬰親善」的政策推行，讓澎湖的每位母親都能透過相互支持所產生的力量及歡愉，和全世界的母親分享這種愛的行為。

張芳維院長表示，國健署在母嬰親善醫院認證有2項主要的目標： 一、是經由10個步驟的執行來改變醫院及產科機構。二、終止給產科病房及醫院免費或低價母乳代用品的作法。三總澎湖分院擁有最優質的母嬰親善醫護團隊及硬體設施，積極推動「母嬰親善」政策，在院內各個公共場合提供安全而溫馨的足夠空間，讓每位母親都能親自哺育新生兒。

而母嬰親善醫院的認證目的，在給予每個嬰兒生命最好的開始，提醒大眾注意並支持好的嬰兒餵食作法，同時呼籲孕婦選擇至母嬰親善醫療院所產檢與生產，能使媽媽寶寶都能獲得完善與貼心的照護服務，並請澎湖民眾能用愛心與行動支持母乳哺育。

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