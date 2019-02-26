醫病》主動脈剝離致心肌梗塞 兩重病襲擊差點沒命

2019-02-26 20:11

〔記者吳亮儀／台北報導〕1名57歲男子洗澡時突然覺得胸悶、甚至要暈厥，經送急診後檢查確定是急性心肌梗塞，進一步檢竟還發現主動脈同時剝離，兩個急重症夾擊，讓病患差點送命。

國泰醫院心血管中心部主任侯紹敏指出，主動脈是身體最大動脈，負責將心臟的血液通往全身，若主動脈剝離會造成全身血液供應問題，使器官缺氧壞死，是致死率極高的疾病。

侯紹敏說，主動脈剝離算是最致命的心血管疾病，約有四成五的患者會在發作當下死亡，一般來說主動脈剝離典型症狀是前胸到後背撕裂般劇痛，心肌梗塞則是胸痛衍生至手臂或下巴，有時甚至出現胃痛。

這名57歲的病患出現心肌梗塞症狀，心電圖及心肌酵素檢查呈異常，主動脈剝離症狀並不典型，沒有前胸後背撕裂劇痛，卻是有心肌梗塞。

醫療團隊替病患做心導管介入性檢查治療，發現冠狀動脈血流的確不正常，但進一步檢查後發現同時有主動脈剝離現象，緊急進行手術切除剝離部分並置換人工血管，經醫療團隊全力搶救，成功挽救病患生命，術後恢復狀況良好。

侯紹敏部提醒，高血壓、高血脂等危險因子造成的動脈粥狀硬化、先天主動脈狹窄及馬凡氏症候群等，是誘發主動脈剝離的原因，症狀為從前胸到後背突發性的劇烈胸痛、呼吸困難、休克暈厥等。

侯紹敏特別點出，三高病人應規律用藥控制疾病，如出現類似症狀時應盡快就醫，特別是天氣太冷或太熱等氣溫變化大時，更是心肌梗塞及主動脈剝離好發的高峰期，更要留心注意。

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