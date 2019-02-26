醫師鬼門關前救人 家屬激動感謝

2019-02-26 23:15

［記者黃淑莉／雲林報導］57歲關姓男子因心肌梗塞到院前心跳、呼吸停止，中國醫藥大學附設北港醫院（媽祖醫院）急診及心臟團隊接力成功從鬼門關前把關男救回，關男今天帶著妻女到醫院感謝醫療團隊救命之恩。

從事木業的關男沒有心臟病、高血壓、高血脂等病史，去年12月9日從嘉義市開車載老婆及一位鄰居大姐到北港牛墟逛逛，抵達牛墟才停好車就突然昏倒沒有意識，關太太說，當下她嚇得不知所措，幸好鄰居大姐是看護，幫忙按壓先生的手腕、人中，先生開始嘔吐。

北港媽祖醫院急診室醫師沈萬豐表示，救護車送醫途中，關男沒有心跳、呼吸，救護人員緊急CPR，抵達北媽醫院急診室時心跳還是停止狀況，緊急插管並持續由醫師做CPR，恢復血壓及心跳，檢查發現患者有急性心肌梗塞，轉由心臟科醫師張志斌團隊執行心導管手術。

北媽心臟科醫師逯新民指出，關男的左前降枝接近完全阻塞，血栓抽吸後放置支架，由於病患到院前曾心跳停止，為降低腦部傷害，轉至加護病房執行低溫療法，恢復狀況良好。

逯新民說，腦部缺氧只要5分鐘就會造成傷害，到院前心跳停止患者的存活率約10%，其中只有8%左右的腦部沒受損，關先生是因救護人員及醫護人員及時CPR，迅速恢復心跳，所以腦部完全沒有受傷。

北港媽祖醫院副院長馮逸卿強調，心血管疾病已為國人十大死因第二位，高齡、高血壓、高血脂、抽菸等都是引發心血管疾病的危險因子，由於心肌梗塞發生有的沒有徵兆，有三高的民眾要定期檢查，早期發現早期治療。

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