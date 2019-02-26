醫病》6旬婦眼睛突疼痛模糊 竟是白內障合併懸韌帶鬆脫

2019-02-26 19:35

〔記者陳建志／台中報導〕台中67歲張姓婦人日前因眼壓升高，造成眼睛疼痛、視力模糊，隔天到院檢查，發現是白內障引發急性青光眼，醫師安排打點滴、虹膜雷射穿孔術等方式先降壓，隔天並安排白內障手術，術中才發現原來是懸韌帶鬆脫引發，經置放囊袋支撐環穩定人工水晶體，視力慢慢恢復；醫師提醒，外傷、長期揉眼睛，都可能造成水晶體位置異常。

亞大醫院視網膜科主任張耀中今天表示，患者到院時，眼壓高達60毫米汞柱（正常值為22毫米汞柱以下），且有前房狹窄、瞳孔放大、角膜水腫等問題，先以降眼壓點滴及縮瞳劑治療，並進行虹膜雷射穿孔術，讓眼壓降到40毫米汞柱，為把握急性青光眼黃金治療期，隔天安排進行白內障手術。

張耀中表示，手術中發現患者的白內障合併水晶體懸韌帶鬆脫120度，造成水晶體往前位移，並因前房壓迫，導致小樑網排水孔遭阻塞，在將白內障移除時，同時置放人工水晶體以及囊袋支撐環，穩固植入的水晶體，術後隔天患者的眼壓就恢復正常，術後1個月視力也恢復到0.5。

張耀中指出，正常水晶體是由懸韌帶懸掛於睫狀體上，使水晶體前後軸與視軸一致，但當水晶體懸韌帶出現異常時，就會使懸掛力量不對稱，造成水晶體位置異常，讓眼壓急遽升高，包括外傷、長時間揉眼睛、馬凡氏症候群等都是可能原因，雖手術過程具風險性，但手術成功後，多數人都能恢復正常，不過仍有少數人需透過藥物控制，才能避免急性青光眼復發。

張耀中提醒，初期白內障會出現畏光、視線輕度模糊、度數改變（近視、遠視、散光）、頭痛等症狀，其中60歲左右罹患白內障的民眾，因忽略初期症狀，導致白內障含水量增加，使水晶體膨脹，容易引起類似急性青光眼，民眾若出現視力異常要儘早就醫，才能把握急性青光眼黃金治療時間。

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