疫病》麻疹再增3例 可傳染期飛釜山、賞燈會、逛夜市

2019-02-26 17:15

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布，我國新增3例麻疹，包含2例國內感染與1例境外移入，在可傳染期間均有公共場所活動史，其中1人曾搭飛機往返桃園機場與韓國釜山，1人到桃園燈會，1人玩遍九份、十分、士林夜市、逢甲夜市等地，有相關活動史的民眾要提高警覺。

根據疾管署資料，2例國內感染個案為北部30多歲男性、20多歲女性，前者在2月11日、13日、14日、19日曾到亞都麗緻大飯店天香樓、搭乘機場捷運從台北車站到桃園機場第二航廈，並搭乘釜山航空往返韓國釜山；後者則於2月18、20日到狩夜無煙燒烤、桃園燈會三民燈區、IN-NET網路休閒館。

境外移入個案則是2月15日由越南胡志明市飛抵桃園機場、入境我國自助旅遊的外國籍3歲女童，在2月15至18日曾入住台北內湖區駿宇飯店、到九份、十分與士林夜市，以及搭乘高鐵到台中，入住西屯區豐邑逢甲商旅，到逢甲夜市等地。

疾管署強調，衛生單位已掌握3名個案相關接觸者共329人，將持續監測至3月13日，但有相關公共場所活動史的民眾，必須提高警覺，自主健康管理18天，一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，戴口罩儘速就醫並主動告知接觸史。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉指出，今年截至目前為止，國內累計23例麻疹，其中10例為境外移入，感染國家為菲律賓及越南各5例，其餘13例為國內感染，但其中7例為境外移入病例的接觸者。

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