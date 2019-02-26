醫病》微創手術治骨折 長輩當天可下床免忍痛

2019-02-26 17:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國人骨質疏鬆盛行率為亞洲第一，尤其年長者不慎摔跌，就容易骨折，但不少長輩認為開刀麻煩又傷身，往往一躺療養就須3個月，期間也容易衍生併發症；衛福部苗栗醫院醫師指出，現代手術傷口不到0.5公分，且通常當日即可下床，長輩們不需再煎熬忍痛。

苗栗醫院近來收治兩名患者，一人是65歲老婦，走在路上被車撞倒，臀部著地後腰部劇烈疼痛，躺床數日無法坐起，只要一翻身就劇烈疼痛；另一名是9旬老兵爺爺，身體硬朗，也不輕言喊痛，但日前不慎跌倒後，腰部劇烈疼痛，尤其每天早上起床的動作，成為他的夢魘。

2名患者經苗栗醫院神經外科醫師吳聖文安排核磁共振檢查後，發現數節的胸椎腰椎呈現壓迫性骨折，經微創椎體成型手術，當晚即可下床活動，隔天出院，擺脫疼痛煎熬。

吳聖文指出，脊椎的骨鬆骨折治療有2種，保守的治療包括背架使用，躺床休息及止痛藥物的服用，但躺床需時頗久，至少需3個月，極易產生併發症甚至死亡；現代手術的方法為透過不到0.5公分的傷口，在X光的導引下，將骨針穿過椎根到達椎體塌陷處，再將俗稱的骨水泥灌入，傷口不需拆線僅需換藥，手術的止痛效果極好。

吳聖文提醒，骨鬆的預防也很重要，平日要攝取含鈣食物及維他命D，多曬太陽及適當的負重運動，若檢查發現罹患骨質疏鬆，也有多種口服或針劑的骨質疏鬆症藥物可以使用。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/