春節狂播阿嬤片！這3台相加超過80部 重播率高達5成

2019-02-26 17:25

〔記者陳宜加／台北報導〕消基會今年春節期間調查國內有線電視頻道節目內容，發現不少節目無限循環、重播率高達5成，也有頻道年份超過20年的老節目占6成，又老又單調，讓消費者等於進入「阿嬤時代」。

根據消基會調查，龍祥電影台老電影最多，其次為緯來電影台、好萊塢電影台。其中，龍祥於春節期間播映總計97部電影中，有61部年份超過20年，占比6成。

20年有33部，包括新俠女、千王、搶錢夫妻、地下兵工廠、江湖傳說、老么真命苦、新古惑仔之少年激鬥篇、星願、國產凌凌漆、英雄會少林、醉拳3、暴雨驕陽、古惑女之決戰江湖、暴龍誕生、賭神3、六度空間大水怪、賭俠、吉星高照、王牌神棍、蝶龍摩斯拉、賭俠2上海灘賭聖、家有喜事、笑傲江湖、龍虎大老千、最佳拍檔之醉街拍檔、九品芝麻官、神龍賭聖之旗開得勝、四大探長、丐世英雄、最佳戰友、倚天屠龍記之魔教教主、風雲雄霸天下、鬼賭鬼、唬人專家。

其中，更有不少電影已經超過30年，包括英雄本色2、女鬼當家、心跳一百、狗急跳牆、天生一對、上海之夜、情逢敵手、烈火街頭、開心鬼、小蝦米對大鯨魚、特警屠龍、橫財三千萬、古屋藏嬌、上天救命、八星報喜、發財祕笈、長短腳之戀、又見阿郎、最佳拍檔大顯虎威、賭神、神仙龍虎豹、開心鬼放暑假、龍蛇馬楊猴雞狗、偷情先生、開心鬼撞鬼、小蝦米對大鯨魚3直擊證人、雞同鴨講、龍之爭霸，共計28部。

緯來老電影則有香港地下司令、鹿鼎記、百變金剛、賭神2、賭城大亨之新哥傳奇、詠春、達摩祖師傳、天官賜福等11部。不過，除夕至初四正式春節期間，電影年份均較新，2年內新電影有冠軍大叔、簡單的婚禮、台妹向前衝、魚躍龍門、英雄本色2018、角頭2。

好萊塢電影台老電影共10部，20年以上有不可能的任務、捍衛戰警2：喋血巡洋、兵人、大蟒蛇：神出鬼沒、終極殺陣、神鬼傳奇、侏儸紀公園、侏儸紀公園：失落的世界、小鬼當家3：壞消息；30年以上電影則有魔鬼司令；不過，2年內新電影也只有移動城市1部。

根據消基會調查，重播率高也是一大問題，緯來冠軍大叔10天內重播9次、七月與安生5次、軍艦島5次、簡單的婚禮5次、三生三世十里桃花4次，總計播放的106個節目中，重播節目就有49個，重播率高達46.23％。

重播率最高的是AXN，RUDEISH TUBE重播4次、道士下山3次、攻無不克3次、CARNAGE3次，重播率49.32％。好萊塢樂活新觀點10天內重播6次、且為置入性行銷談話節目；不可能的任務3次、紅翼行動3次，總計109個節目中，重播節目有41個，重播率也高達37.61％。至於龍祥107個節目中僅重播14個，重播率13.08％。

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