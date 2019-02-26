烏日九德里「錢鼠洞」地下道 已完工可通行

2019-02-26 23:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日九德里有一個人行機車地下道，當地人稱「錢鼠洞」，日前因為路面有坑洞及積水嚴重，因此封路整修，但卻面臨民眾仍騎機車闖入，造成施工單位的困擾，致使不得不施工兩次，如今工程已完工，即日起，」錢鼠洞」開放通行。

由於烏日地區有台鐵鐵軌，將烏日區分割南北兩地，因此過去便興建有幾個機車及行人專屬的地下道，來連接南北地區的居民。

九德里有一個非常小的人行及機車地下道，地下道在完工後，環保志工為進行美化，取了一個非常可愛的名稱為」錢鼠洞」，除了符合地下道嬌小的外型，也有財運旺旺來之意。

不過，錢鼠洞因完工後距今已日子久遠，錢鼠洞的路面破損及有漏水，烏日區公所進行整修，便展開封路。

九德里長陳美香表示，今年1月2日至15日開始封路施工但因一封路，當地居民就必須繞路，因此在第一次工程施工的過程中，廠商雖圍上黃色警戒線，但很多機車及行人就硬闖，因水泥鋪面未乾就受到破壞，漏水情況未改善。

為此，公所要求廠商再重新施工，工期是2月20至27日，一樣圍路，民眾一樣硬闖，誇張的是，廠商日前再度鋪水泥，水泥還未乾，就有一位騎士騎機車硬闖，結果被水泥卡住，還要勞煩廠商協助推車。

九德里長陳美香表示，錢鼠洞地下道已於今天完工，民眾可通行。

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