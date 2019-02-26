大武山下小奧運 邀鄉親一起到六堆「遊學」

2019-02-26 16:26

〔記者邱芷柔／屏東報導〕六堆運動會將在3月16日開賽，今年輪到後堆內埔鄉辦理，主辦單位特別規劃系列活動為這場「大武山下的小奧運」揭開序幕，首場活動為六堆巡鄉遊學之旅，地方文史工作者將在3月9、10日兩天一夜帶著地方學子，騎單車認識六堆，內埔鄉公所也在鄉內安排活動，開放250個名額邀請鄉親參與，依指示完成巡鄉路線就有機會將價值1萬2500元的自行車帶回家。

台灣單車休閒產業發展協會理事長林悉弘說，遊學活動全程約120公里，學童均以單車為交通工具，由北而南騎行，沿途行經前堆火燒庄戰役紀念碑、小份敬字亭、中堆文筆亭、張家宗祠、右堆鍾理和故居、東門樓和石獅公、左堆蕭家古厝、建功庄東柵門、先鋒堆五溝水、後堆天后宮昌黎祠等，代表六堆客庄各堆重要的文史地景。

屏縣府客務處長陳麗萍說，六堆運動會素有「大武山下的小奧運」之稱，源自六堆先民保鄉衛國而發展出來的活動，是南台灣最具特色的客庄傳統競賽，今年已邁入第54屆，將在3月16、17日於內埔鄉登場，除了透過系列活動，凝聚六堆客家的向心力，也期待透過巡鄉遊學之旅，讓大家感受截然不同的系列活動型態。

內埔鄉長鍾慶鎮也表示，今年特別將單車遊學與地方文史踏查結合，為六堆運動會暖身，這也是六堆運動會歷屆舉辦以來，首度針對六堆學子所設計的活動，藉由文史工作者的帶領，讓學子親自走訪六堆12鄉鎮，加深與家鄉的情感連結。

內埔鄉公所指出，除了六堆地區10所中小學超過150名學生參加遊學活動，公所也加碼邀請250名民眾一起巡鄉，民眾只要依指示前往天后宮、東寧國小、美和科大、僑智國小、內埔老街等5處地點蓋章，完成任務即可獲得50元免費粄條兌換券，還可參加抽獎，包括價值超過萬元的自行車，另有太陽眼鏡、安全帽、水壺等，可上網了解詳細內容與報名。

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