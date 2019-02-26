太讚！暖冬專案加送烏魚子抽籤 鹿港住房率成長2成

2019-02-26 15:58

〔記者劉曉欣／彰化報導〕這也太幸運了吧！鹿港小鎮上個月為了讓更多人利用暖冬計畫來鹿港住一晚，推出烏魚子抽籤活動，讓原本春節前的住宿淡季，住房率提升2成，今天抽出的幸運兒，將可獲得價值千元的烏魚子！

今天抽籤由鹿港鎮長許志宏主持，今年鹿港旅宿業者參加暖冬計畫共有13家，總共提供了768間住宿房間名單給公所抽籤，抽中烏魚子的幸運民眾，將可收到公所寄出的烏魚子。

彰化縣民宿協會理事長許書基表示，每年一月幾乎都是旅遊的淡季，因為民眾都在春節之前要趕辦年貨或是大掃除，今年因為有暖冬計畫補助，住宿率成長了兩成。

鹿港小鎮旅宿業者這次參與暖冬計畫的有旅館，也有民宿，各自的經營型態都不同，有的走親子旅遊風格，有的走背包客棧路線，平日都有在各自在經營網路會員，透過這次暖冬補助計畫，業者也透過網站公告補助好消息，成功讓會員再重遊一次鹿港。

由於暖冬計畫補助國旅，今天還抽出幸運得主可以獲得價值千元的烏魚子，果真是太好康了！

抽到烏魚子幸運民眾名單：

袁○傑〈鉑鈳民宿〉、廖○閔〈澄悅商旅〉、吳○維〈二鹿行館〉、葉○青〈鹿遊人文民宿〉、陳○強〈澄悅商旅〉、王○倫〈宮后文旅民宿〉、黃○溶〈小芹人文民宿〉、吳○潔〈公園一鹿人文旅店〉、鄧○安〈澄悅商旅〉、陳○任〈鹿遊人文民宿〉。

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