赴日旅遊染流感 7歲女童住院2週仍不治

2019-02-26 15:51

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布，上週流感重症新增83例，為去年10月進入本流感季以來的單週新高，並增加7例死亡，其中，年齡最小的是1名北部7歲女童，經治療仍宣告不治。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週新增83例重症介於4個月至93歲，其中8成有慢性病史。

疾管署副署長羅一鈞解釋，新增重症創下本流感季單週新高，主要是反映春節疫情高峰期間通報、確診的病例。

在7例死亡中，除了1名7歲女童外，其餘均是51歲以上族群。林詠青指出，該名女童去年12月下旬曾接種本流感季疫苗，但1月中旬出國旅遊時，同行者有呼吸道症狀，然後就開始出現發燒、咳嗽、頭痛、嘔吐、幻覺等情形，就醫有低血壓、意識不清等併發腦炎狀況，進而送入加護病房治療，使用抗生素、抗病毒藥物後，仍發生心肌炎症狀，最後不幸在住院2週後逝世。

羅一鈞說明，該名女童曾接種本季流感疫苗，但確診H3N2，依照國外文獻發現，此次疫苗對H1N1保護力較高可達7成，但對H3N2僅有4成。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉補充，本流感季累計617例流感重症，其中55例死亡。

羅一鈞提醒，目前流感疫情緩降中，但228連假來臨，隨著民眾出遊不排除病例再增加，預計最快3月中旬脫離流行期，強調目前公費流感疫苗剩餘量約10.4萬劑，符合資格的民眾可多利用。

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