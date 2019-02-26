市議員施志昌爭取停車場開闢 解決大甲居民停車需求

2019-02-26 15:35

〔記者歐素美／台中報導〕大甲區經國路台電大甲服務所附近，因為有經國盛世、花園城等社區，人口密集，加上大甲消防隊等公家機關，致停車位供不應求，經立法院副院長蔡其昌協調，台中市議員施志昌今天會同財政部國有財產署中區分署接管科長洪至寬、交通局停車管理處秘書張富淼等到場會勘，國財署同意與交通局合作開闢停車場，解決地方停車問題，預計11月動工，希望趕在明年農曆年前完工。

台電大甲服務所位在大甲區經國路旁，附近因公家單位及社區多，交通流量大，停車一位難求，許多洽公民眾因找不到停車位，併排停車，衍生交通亂象；施志昌表示，停車是一般民眾經常遇到的民生問題，若沒適當規劃，很容易衍伸交通問題，產生不必要的社會成本，並對交通造成干擾。

由於台電大甲服務所旁有一塊空地，為財政部國有財產署中部分署所有，面積約2200平方公尺，經立法院副院長蔡其昌協調，國財署同意與市府合作開闢停車場，以協助解決地方停車問題。

施志昌今天邀集相關單位會勘，國有財產署區分署接管科長洪至寬表示，國財署將與市府簽約，由國財署提供土地，市府出資興建停車場，未來成本攤提後，再由國財署65％、市府35%分配停車場盈餘。

交通局停車管理處秘書張富淼表示，市府已編列預算約350萬元，將委由大甲區公所發包施工，預計今年11月動工，工期約3個月，約可建置70個停車位；施志昌則希望停車場能趕在明年農曆年前完工啟用，並規劃一部分停車格，開放當地居民月租使用。

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