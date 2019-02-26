檢修漏水、洗井與興建配水池 花壇民生用水問題解決了

2019-02-26 15:19

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉因自有水源不足，無法提供充沛的民生用水，造成部分管線末端及高地區用戶用水不便，居民抱怨連連，自來水公司以加強漏水檢修、洗井作業及增建村東配水池多管齊下，增加千餘噸自來水量，有效提升供水量及水壓，今年農曆春節期間只傳出部分管線末端零星無水個案。

來水公司第11區管理處花壇營運所轄管花壇鄉地區，因自有水源不足無法提供充沛自來水量，因應民眾民生用水需要，需每天保持常態性尖離峰分時段供水，造成部分管線末端及高地區用戶用水不便，尤其過去春節年假大量用水清掃時水壓偏低，去年中秋節前後缺水地區共有南口村、北口村、中口村、花壇村等4村，居民因用水不便怨聲連連。

為改善花壇長期水源不足，並因應今年春節期間民生用水需求量大增問題，11區管理處長曾良琳率員檢討轄區供水系統，提出解決供水改善方案，包括增建村東配水池，檢測修復22處漏水點，提升供水轄區水壓，並在春節前共完成4口洗井作業，共增加千餘噸自來水量，對該地區民生用水需求助益甚大。

曾良琳表示，經加強漏水檢修、洗井作業及增建村東配水池後，花壇地區供水量及水壓已有效提升，尤其今年農曆春節期間，他們只接獲花壇地區部分管線末端零星個案無水案件，未來仍會繼續協調相關單位提供公有土地辦理水源開發、興建調配水池及辦理管線汰換，以利有效調配運用轄區內供水，以解決民眾用水需求。

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