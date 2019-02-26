「糖胖症」來襲！減重手術可有效控制血糖

2019-02-26 15:28

〔記者方志賢／高雄報導〕糖尿病患者合併有肥胖，稱為「糖胖症」，若經飲食、運動或藥物，仍無法改善，減重手術也是一種選擇，減重專科醫師宋天洲，9年完成1400例減重手術，其中有500名「糖胖症」患者，術後一年糖尿病完全緩解率達75.6%。

義大大昌醫院今舉辦「關懷糖胖症病友」活動，並發表由該院減重團隊與病友、家屬攜手創作的音樂微電影「安心的託付」，以病友真實故事，喚起民眾對體重健康的重視。

活動也邀「糖胖症」病友分享減重心路歷程，68歲陳立愷

是名餐飲業主管，因常品嚐美食，體重一度飆到95公斤，導致糖化血色素達10.3%（正常是6.0%以下），三酸甘油酯更飆升到1160mg/dl（正常150mg/dl以下）為極度偏高。

陳立愷說，因「糖胖症」，長期需服用藥物及施打胰島素，對生活感到厭煩，經常悶悶不樂，後來接受減重手術後，體重降到77公斤，糖化血色素6.4%，三酸甘油酯156mg/dl，不僅血糖控制良好，生活品質也改善。

37歲洪宗義，曾是一名拳擊選手，運動量及食量都很大，後來從拳擊運動退休後，較少運動，體重直線上升，最重達97公斤，糖化血色素9.5%，手術治療後，體重回到72公斤，糖化血色素降到5.5%。

洪宗義的女友也飽受肥胖所苦，經他鼓勵，勇敢接受減重手術治療，之後兩人生活逆轉，不僅健康自信，一年後兩人步入禮堂結為連理。

義大大昌醫院纖體健康中心主任宋天洲醫師說，他9年完成1400例減重手術，其中糖尿病患者約有500人，另外高血壓患者約700人，這些「糖胖症」患者術前服用藥物或者施打胰島素者占72%，術後一年糖化血色素達6.0%以下，同時不需使用任何藥物的糖尿病完全緩解率75.6%。

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