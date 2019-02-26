雲嘉南以南空氣品質差 3處飆紅害、22測站亮橘燈

2019-02-26 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕受到東北季風影響，北部山區、東半部需留意局部短暫雨，西部地區因為東北季風逐漸減弱，到了傍晚擴散條件變差，雲嘉南以南的地區因處下風處，較易累積污染物，截至今天下午4點，橋頭、左營以及前金3測站亮起紅燈。

環保署空氣品質監測網公布觀測數據，截至今天下午4點，全台測站中，有3測站亮起紅燈，空氣品質對「對所有族群不健康」；有22測站亮起橘燈，「對敏感族群不健康」。

根據環保署今晨對全台空氣品質發布的一日預報，空氣品質為「良好」等級地區為北部、宜蘭以及花東空品區；「普通」等級為，竹苗、中部空品區、馬祖、金門、澎湖區域；雲嘉南空品區則為「橘色提醒」；高屏空品區更需留意，有3處已達到「紅色警示」等級，分別為橋頭、左營以及前金測站。

環保署表示，到了傍晚，因為東北季風逐漸減弱，西半部擴散條件變差，位在下風處的雲嘉南以南地區容易累積污染物，空氣品質不佳，尤其高屏部分地區，宜儘量避免戶外活動，注意空氣品質，若家中有年長者或幼童，應注意其健康。

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