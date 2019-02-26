「戀紙」的大男孩 有座用紙做的動物森林

2019-02-26 15:24

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮34歲「西漂」青年林得文，鼻樑上掛著一副黑框眼鏡，外表看似略顯嚴肅，但卻是名「戀紙」的大男孩，他用紙張創作出許多立體擬真生物，還幫這群動物辦展亮相，宛如是座具象化的動物森林躍然眼前。

畢業於商業設計系的林得文，西漂彰化長達8年時間，從事居家裝飾，和爸爸林國鴻有著同樣藝術熱情，卻迷上與家族事業不一樣的創作媒材，「紙模VS石雕」是兩種完全不相干的表現形態，但在他眼中就是對紙藝情有獨鍾。

4年前由紙模藝術同好引入門的林得文，全心投入紙藝創作，更媒合外國設計師，主動將作品具象化，讓恐被民眾遺忘的創作，獲得躍然紙上的機會，加上他後續紙質的選材、構面、分件、分色等步驟，也成功將紙藝成品，做比完美無缺的3D列印作品更具溫度。

「花蓮擁有無限創作的本質！」林得文在去年震後起了返鄉念頭，11月正式重返花蓮「不走了」。他說，一股使命感在震後油然而生，花蓮擁有很好的創作平台及發展條件，也多次建言縣府要為花蓮帶入新創作元素，更深知創生的意義，在於後續的謀生及生存，才能吸引更多人歸鄉。

林得文說，紙模藝術是以「低多邊形（Low-poly）」的手法表現，透過一刀一畫線，立體化呈現各種逼真動物，近年致力讓紙藝創作貼近人心、引起共鳴，吸引有興趣的人親近後投入，「我創作，是想讓花蓮更不一樣，呈現花蓮最好的一面。」

林得文「鐵貳職人聚落─紙模職人個展」即起在花蓮鐵道文化園區二館的人氣柴犬主題咖啡店「斗。宅商社」展出，展期將安排行動工作室與紙藝教室，民眾可現場體驗，並欣賞鎮店之寶柴犬老闆斗財、囍妹等動物化身成超萌紙模。

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