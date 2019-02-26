基隆植樹月推綠手指課程 組合盆栽、葉拓、遊農村

2019-02-26 14:18

〔記者盧賢秀／基隆報導〕3月植樹月，基隆市除了送苗木之外，還規劃綠手指課程，教民眾怎麼照顧花木、美化景觀，還有組合盆栽、葉拓，帶民眾到七堵瑪陵休閒農業園區走春。

市長林右昌說，以往植樹節都是官方、民代排排站種樹，推廣植樹不是挖個洞種下去就好了，還是有點技術的，今年邀舉辦綠手指系列課程，請到國立臺灣大學教授張育森、行政院農委會副所長吳孟玲和前組長邱志明等人，指導民眾居家綠美化植栽、樹木修剪及植栽病蟲害管理等，配合滾石葉拓及組合盆栽DIY活動的體驗，加強生態教育。

市府產業發展處指出，今年植樹節相關活動都在瑪陵休閒農業園區舉辦，3月8至10日3天在瑪陵休閒農業區遊客中心辦綠手指課程，全程免費，8日起至14日準備了13種適合基隆種植的苗木讓民眾索取，包括市樹楓香、市花柴薇等，民眾拿3張發票就可換1株苗木。

產發處在3月9日及10上午也安排解說志工，在瑪陵的焦炭窯及荷花池駐點解說，遊客可依建議行程規劃1日遊或2日遊，了解七堵瑪陵的生態及人文歷史，並到休閒農場農驗農村生活、品嚐各農場拿手好菜。

綠手指等相關課程，即日起至3月4日到https://goo.gl/forms/4kB2RrvTwR5IIBkh2活動網站報名。

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