世展會助學少女 立志要圓警察夢

2019-02-26 13:54

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕在桃園市就讀八年級的小萱（化名），已經連續三年在桃園市母語朗讀比賽拿下冠軍，去年她還代表參加全國語文競賽，在太魯閣族國中組獲得第四名，在樂觀的外表下，小萱的成長過程其實並不順遂，所幸有姑姑無私給她一個家，一年前也開始受到台灣世界展望會的照顧，讓小萱的就學沒有煩惱，更能堅定朝警察夢想前進。

出生在花蓮的小萱，從小爸媽就離異，她原本跟著媽媽生活，她說，小時候的印象，就是在部落跟著很多鄰居孩子跑來跑去，媽媽經常不在家，她常常吃不飽，也感覺很孤單，5歲時姑姑把她一起帶到桃園生活，還有3個年紀大她很多的表哥表姊，雖然生活並不寬裕，但姑姑的愛與無私，讓她真正有了一個家。

在小萱就讀國小低年級時，小萱的姑姑向法院爭得監護權後，小萱的媽媽就斷了聯繫，隔沒幾年，小萱的爸爸也因心肌梗塞過世，談到媽媽，小萱說，很喜歡跟姑姑一起生活，但還是希望能有機會跟媽媽見上一面。

小萱的姑姑一肩扛起家計，不過，現已60歲的她，靠著替女兒帶小孩的補貼及中低收入維持生活，但往往入不敷出，尤其每到開學、要繳學費之際，一年前小萱經轉介成為世展會服務的孩子，透過熱心資助人的定期捐款，除了每學期7500元助學金、年節圓夢禮物，社工也會定期訪視、關心，讓小萱姑姑肩頭的重擔得以稍稍緩解，小萱更能持續朝警察夢想前進。

小萱從小學六年級就立志當警察，她笑說，因為姑姑說她的個性很適合，希望有朝一日圓夢後，她也有能力幫助別人、回饋社會，更感謝世展會的志工、資助人，她定期寫信時都會跟資助人分享生活、分享夢想，雖然當警察很不容易，但她一定會努力。

世展會西區辦事處主任廖健鈞表示，世展會透過助學金的發放，讓弱勢學童也能有足夠的教育資源，希望號召更多民眾、企業加入資助兒童計劃或是助學行動，相關訊息可至台灣世界展望會網站查詢，或電洽世展會資源發展團隊西區辦公室（03）4919095#220、219、221。

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