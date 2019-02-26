葫蘆墩文化中心年度典藏展 重現葉火城畫作

2019-02-26 13:53

〔記者歐素美／台中報導〕台中市葫蘆墩文化中心蒐羅600多件國內知名藝術家創作的繪畫、書法、漆器、陶瓷、雕塑、金屬、攝影等作品典藏，並每年舉辦典藏展。今年典藏展將即即日起至3月31日展出繪畫類作品36件，讓民眾飽覽名家精采豐富的創作。

今年典藏展中特別推出葉火城學生時代的習作水彩畫「北師校門」。葉火城從事藝術創作60餘年，致力推廣美術教育，培育無數畫壇菁英。「北師校門」構圖交錯運用方圓、拱弧線形描繪紅磚屋樓、洋台，透過橙黃、褐綠色調營造南國暖秋的氛圍。

另台灣畫壇資深畫家郭東榮，為早稻田大學大學西洋美術史碩士，曾獲日府展獎勵賞。油畫作品「媽祖廟」層疊堆砌的飛簷和雕刻的肌理表現，映照微明初晴、白雲飄浮的背景，給予觀賞者強而有力的震撼感；台中知名藝術家蔡正一作品「飛舞熱情」，則以自然植裁為意象，遊戲形色之間。

黃朝棟水墨作品「怡然自得」，橫臥岩壁及嶺南魚蟲的筆墨表現，引領觀者力爭上游的意念；張振輝水墨作品「天破處」，企圖從傳統山水畫中再闢蹊徑，暈染、漬墨、點、搓等技法描繪幻境，運用線的質素曲折行筆，流露感性造境的意圖及形象體驗的廣度。

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