帶動運動風氣 新市活力球場預計年底完工

2019-02-26 13:53

〔記者萬于甄／台南報導〕地方民眾引頸期盼的新市風雨活力籃球場今舉行動土儀式，預計年底即可完工，新市區公所表示，屆時配合週邊的壘球場、槌球場，以及未來將打造的兒童遊憩區、觀景平台等，就可形成完整的休閒遊憩聚落，讓地方老少居民都可使用，也可帶動當地的運動風氣。

新市區公所與多位地方民代的積極爭取下，獲得南市地政局1700多萬土地開發經費，因此，區公所選在三里聯合活動中心旁，規劃打造活力球場，採開放式設計，興建風雨球場屋頂，並架設移動式籃球架，除可做為民眾打球的場域，必要時也可移開籃球架，成為大型活動場地。

新市區公所今上午邀集地方居民、多位市議員、里長等，舉辦活力球場動土儀式，由出席人員上香祈福，並在大家的見證下動土開工；新市區長譚乃澄說明，活力球場占地約0.35公頃，預計年底前可完工。

此外，活力球場旁也將斥資100多萬打造兒童遊憩區，而新市消防隊旁則會興建觀景平台，未來加上，加上已經完工的壘球場、槌球場及活動中心等，相信可在新市形成一個完整的休閒遊憩聚落，符合地方男女老少不同族群的休閒運動需求。

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