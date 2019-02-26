靜宜大學榮獲Cheers雜誌「大學辦學績效最佳」評比私校第四

2019-02-26 13:28

〔記者張軒哲／台中報導〕《Cheers》雜誌公布「2019大學辦學績效最佳Top20」學校，靜宜大學排名全台第九、私校第四！在外國交換生、學生赴海外交換人數等項目也名列前茅。這項評比脫穎而出主要關鍵為國際化、教學創新及產學合作，靜宜大學長期推動產學合作，鼓勵學生遊留學及至國外實習，獲教育部補助全國第一，並率先成立全國第一所「閱讀書寫暨素養課程研發中心」，成為教育部推動「閱讀與書寫」創新的全國典範。

《Cheers》雜誌副社長兼總編輯盧智芳指出，「2019大學辦學績效最佳Top20」今年共有10所國立大學、12所私立大學入榜；「產學合作」、「國際化」和「教學創新」是2019年全台大學校長認為最值得推崇，也最希望能推動的3大辦學面向。

靜宜大學校長唐傳義表示，靜宜雖沒有醫學院及農學院，但大數據時代，資訊學院扮演重要角色，可透過大數據分析，瞭解時代或社會需求。該校透過食品生技、化粧品等專業，發展預防醫學的大健康產業；並連結農業，開發機能性及健康食品。基於高齡化社會來臨，配合國發會政策，深入台中市海線、苗栗、彰化，甚至台東等地區，進行地方創生、培育人才，並將地方特色或水果農產等發揚光大。

在國際化方面，靜宜擁有全國最豐沛的國際化資源，榮獲教育部「學海飛颺」、「學海惜珠」、「學海築夢」及「新南向學海築夢」等4項計畫，補助總額全國第一！

唐傳義表示，靜宜全球姐妹校共有430多所，也是ISEP國際學生交換計畫在台第一間會員學校，學生可前往全球730多所海外學校留學，藉由教育部「學海計畫」、靜宜411出國遊留學及ISEP遊留學機制，培養學生跨文化與外語溝通能力，並擴展視野，增進國際移動力，順利接軌國際。

靜宜並推動「全球移動MBA三聯學制」，與奧地利「上奧科技大學」及墨西哥前15名的「CETYS大學」合作，學生只要負擔靜宜學費，即可於奧地利、墨西哥及靜宜等三地學習研修，取得碩士學位。

靜宜大學透過產、官、學資源合作，讓學生前往中南美洲、西班牙、杜拜、紐西蘭、日本等國進行海外企業實習，海外學習機制連結就業，也可協助解決台商外派幹部的問題。

在教學創新方面，靜宜大學更與時俱進，積極推動創新教學及深化學習，例如，觀光系團隊研發「布蘭琪小館」桌遊及競賽，學生在激烈競爭及角色扮演情境中，融會貫通專業經營知識，激發學習興趣及瞭解連鎖餐飲經營策略，更可望成為大專院校相關課程輔助教材及學生交流平台。

唐傳義認為，靜宜的優勢是擁有國際及地方的學習場域，並以創新課程，培育學生具備敘事力、資訊力、國際力，還有專業外的軟實力，成為跨專長、跨領域、跨視野的π型人才，在未來人工智能變局中更具競爭力。

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