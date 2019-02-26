壯圍稻田去年種出熊貓 今年4月換企鵝家族亮相

2019-02-26 13:31

〔記者張議晨／宜蘭報導〕企鵝家族來了！宜蘭縣壯圍鄉公所今年在中央橋下的水田，用黑色、綠色梗稻排出企鵝圖案，讓翠綠水稻田多了俏皮味；鄉公所說，未來梗稻收成後，將分送社區長青，讓長者享用壯圍出產的優質稻米。

壯圍土壤以含水量豐富的黑土為主，適合水稻生長，全鄉二千公頃農地，有九成以上水田種植水稻。

鄉長沈清山表示，水稻是全鄉最重要的農產作物，公所推出彩繪稻田，不僅是推銷在地出產的稻米，也是讓老人家回憶、年輕人體驗插秧辛苦。

去年鄉公所在中央橋下水田，以黑色、綠色梗稻排列出貓熊圖案，頗受遊客、鄉民好評，今年公所加碼，將彩繪稻田區從五分地擴大至八分地，用不同顏色稻子交織出彩繪地景，由宜蘭河右岸自行車道上中央橋，就能在橋上俯瞰彩繪圖騰。

昨公所邀集鄰近社區、壯圍國中學生下田插秧體驗，由社區長輩帶著壯圍國中的學生下田插秧，教導插秧技巧，薪火相傳，隨後在田邊就地享用傳統「吃起工」飯，分享的純樸農村味道。

沈清山說，二組企鵝家族的輪廓，預計四月中旬就能慢慢顯現，七月成熟後收割，至於收成後稻榖，則會分送全鄉社區、鄰里長青食堂，讓銀髮族享用壯圍鄉生產的優質白米。

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