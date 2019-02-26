疫病》延長存活率 新竹馬偕推攝護腺癌骨轉移療法「鐳223」

2019-02-26 12:42

〔記者王駿杰／新竹報導〕根據衛福部資料，攝護腺癌在國人10大死亡癌症排名中為第7名，且為男性獨有；新竹馬偕醫院率先引用「鐳223同位素」治療，針對攝護腺癌晚期因骨轉移患者，有效打擊病灶並爭取病患生命延長時間。

新竹馬偕核子醫學科主任張鈺弘表示，鐳223的α粒子能量強、穿透度低，可有效治療攝護腺癌的骨轉移症狀。另外，衛福部也公告將「鐳223同位素」納為全民健康保險藥物給付項目，從3月1日起生效。

泌尿科主任李得安表示，攝護腺癌與其他癌症最大差別為進展緩慢，癌症轉移前很少有症狀。攝護腺癌平均餘命大於10年（指年紀小於70歲）的病患，治療方式需考慮根除性手術或放射治療等。但若治療後復發、發現時已擴散，亦或是病患年紀太大無法接受積極治療的風險及副作用，臨床上會採用荷爾蒙治療（抗男性荷爾蒙治療）來控制腫瘤。

李得安說，用荷爾蒙治療的初期反應大多不錯，但平均使用約2至3年後腫瘤會產生抗藥性，通常會合併骨轉移，病患常苦於骨轉移所導致的疼痛，傳統上該類病患的治療方法為化療或是第二線荷爾蒙治療，但這些藥物治療的效果大多不盡理想。

核子醫學科主任張鈺弘表示，鐳223釋放出的α粒子具有能量強、穿透性低特性。經靜脈注射，藥物抵達骨頭後能殺死骨轉移癌細胞，減少對周圍正常組織的傷害。且病患施打完後即可返家不需隔離，能正常進行人際交流，不用擔心輻射汙染情形。若藥劑未被人體吸收完全，則會透過腸胃道排出體外，因此患者如廁後應多沖兩次水，落實洗手概念。

張鈺弘指出，目前鐳223有效治療攝護腺癌引起的骨轉移現象，療程為每4週注射藥物，共需進行6劑注射，該治療方式不僅能改善生活品質，也能延長存活率。

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