台東寶盛遊樂區漏作珊瑚礁環評 環團：基翬海岸有危機

2019-02-26 12:28

〔記者劉力仁／台北報導〕位在台東三仙台基翬海岸的「寶盛水族生態遊樂區」，將於3月1日起展開實體建築工程，逐步開發成為7公頃遊樂園區，環保團體今天召開記者會，指基翬海岸為東海岸大型微孔珊瑚群體分布熱點，為一級保育類「福爾摩沙偽絲珊瑚」棲地，寶盛在民98年通過環評時，未依環保署「海洋生態評估技術規範」進行珊瑚礁監測，環保署應要求寶盛補作「環境影響調查報告」；環保署副署長蔡鴻德回應，環保署已排定3月8日派人現勘，了解現場現況之後，再決定下一步該如何進行。

台灣環境資訊協會於2017年調查，此一海岸活珊瑚覆蓋率超過50%，達國際珊瑚礁體檢基金會（Reef Check Foundation）的「優良」標準，2019年2月再調查，此處活珊瑚覆蓋率超過40%，亦達到「一般」標準。

地球公民基金會花東辦公室主任黃斐悅表示，環保署「海洋生態評估技術規範」明訂，環評案件若鄰近珊瑚礁棲地，珊瑚礁為必要的調查項目。寶盛環評於2005年送審，2009年通過環評，「海洋評估技術規範」剛好在寶盛審查期間（2007年）實施，但寶盛未按規定進行珊瑚礁調查，僅簡短2百多字記載珊瑚礁生長豐富，調查顯有瑕疵，環保署應依環評法18條要求寶盛補作珊瑚礁「環境影響調查報告」。

中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫表示，從三仙台、基翬到成功新港的海岸線是台東珊瑚礁生態發育最完整區塊，2011年在基翬漁港港邊斜坡和周邊岩礁上發現台灣特有種一級保育類「福爾摩沙偽絲珊瑚」，也發現高度超過3公尺，群體圍超過5公尺的「大鋼盔」微孔珊瑚。他擔心，開發過程水土保持或是營運之後的各項廢水將排入海中，珊瑚將被泥沙等沈積物覆蓋死亡。

這個海域為當地阿美族族人漁獵場域，寶盛案也引發部落民眾抗爭，認為破壞環境且未尊重部落，環團要求，原民會應依原基法21條取得部落同意，正視原住民對其傳統領域的使用權利；另「海岸管理法」實施4年以來政府對東海岸大型開發依然束手無策，呼籲內政部加速「海岸特定區位」公告作業，新成立的珊瑚礁主管機關-海洋委員會海洋保育署應儘速建立一套珊瑚礁保護制度。

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