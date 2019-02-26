228連假國旅熱當頭 花蓮訂房率達9成

2019-02-26 12:15

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣今年春節9天連假，一掃去年地震陰霾，觀光人潮明顯回籠，縣府觀光處估算約湧入160萬人次，直達各景點街道，因終現「長長車龍」，也讓觀光業者看了直呼「揪甘心」，後天緊接而來的4天228連假，花蓮依舊魅力不減，國旅熱當頭，目前飯店、民宿訂房率已達9成。

今年春節連假受惠暖冬遊補助效應，全台掀起一波國旅熱，各縣市觀光人潮明顯爆增，花蓮去年受206地震影響，春節連假退房率高達8成，人潮根本不到往年一半，昔日熱鬧的花蓮市宛如一座空城。

縣府觀光處長唐玉書說，今年春節人潮以13個遊憩、風景區為統計依據，9天連假若與前年36萬人次相比，初估湧入160萬人次，成長近5倍，除因暖冬遊政策發酵外，連假天數也比往年增加3天，提高遊客出門意願，加上蘇花改一期通車的交通便利性、連假初期好天氣，自台9線南下、台11線北上及台8線中橫公路過來的北、中、南部旅客也明顯增多。

被民眾視為今年放假日最多的幸福2月，228連假也即將到來，目前4天假期，花蓮各大飯店及民宿訂房率平均已達9成，假期首兩日更是客滿，餐旅、名產、賞鯨及小吃店等業者，也順勢推出各項活動、優惠攬客，盼能延續春節旅遊熱潮。

翰品酒店花蓮行銷企劃部資深副理黃宜旋說，228連假翰品花蓮訂房率已趨滿房，國旅客占了其中8成，且多為親子共遊，推估因是蘇花改陸續通車，家長願意開車南下，加上四八高地波斯菊花海、大農大富平地森林園區花海、新天堂樂園、貨櫃星巴克及蘑菇造型咖啡屋等新增景點，均是提高民眾旅花意願的因素。

她強調，今年飯店也特別針對孩童設計「指」有為你手指畫專案，每週三、六下午4點至5點，將有專業師資在歡樂手繪室授課，提供無毒塗鴉顏料手創，降低以往較商業型活動，擴大藝術學習領域，讓親子飯店更具趣味性的教育互動。

另外，花蓮遠雄悅來飯店、福容飯店、理想大地渡假飯店及瑞穗春天國際觀光酒店等具代表性飯店，因各自推出指定優惠攬客，228連假的訂房率平均也達九成，首2日幾乎滿房，僅剩3月2日後仍可訂房。

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