偏鄉學童樂！雲林20小學獲贈「福爾摩斯」、「金銀島」2書

2019-02-26 11:40

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣青埔教育基金會今天送給縣內四湖、水林等20所偏遠小學「福爾摩斯」、「金銀島」兩本書，董事長張嘉郡表示，讀書能開闊視野，盼孩子們透過閱讀，擁有更優質推理、挑戰、冒險精神，向世界舞台挑戰。

贈書儀式在四湖鄉圖書館舉辦，四湖鄉長蘇國瓏、縣議員黃文祥、蕭慧敏及獲贈書籍學校代表出席，建華國小學童表演武術熱鬧開場，展現文術雙全的學習力。

張嘉郡表示，雲林縣長年面臨教育資源分配不均問題，加上城鄉差距，許多偏鄉的學童在閱讀資源上難與都會區學童相比，基金會才發起捐書到偏鄉活動，期待孩子能有豐富閱讀書籍，與世界接軌，進而擁有挑戰世界的能力。

張嘉郡說，基金會捐贈「福爾摩斯」、「金銀島」兩本書共650冊，因為這二本可以讓孩子跟著書本內容擁有邏輯推理的思考能力，及冒險的精神，這也是孩子未來要站上世界舞台的基本能力。

青埔教育基金會除了捐贈書籍，同時舉辦讀書心得比賽，參加小朋友都會獲得禮物，前3名還有獎金，另黃文祥議員當場宣布加碼獎品，鼓勵孩子利用二二八假假把這二本書看完，建立閱讀習慣。

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