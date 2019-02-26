醫病》90歲出家師父驗出肺癌末 標靶治療半年成功抗癌

2019-02-26 09:52

〔記者謝介裕／南投報導〕 南投縣1名年近90歲的謝姓出家師父，向來以幫信眾傳道解惑為職志，去年經常咳嗽，原以為是小感冒，怎料，前往衛福部南投醫院就診，才驚覺罹患肺癌末期，但師父仍秉持「不執著求生也不怕死」的隨緣精神，配合醫師標靶治療方針及方法，不但咳嗽、氣喘已大幅改善，連帶癌症病情也獲得良好的控制，本身勇於對抗病魔的故事，也成為十方大眾最佳的生命教育教材。

依據衛福部國健署資料，肺癌係台灣人民十大死因之首，每年平均奪走9000多條人命，儘管肺癌早期治療效果佳，但因症狀不易察覺，以致絕大多數患者被診斷出來時往往已是末期，便易萌生放棄接受治療的念頭，更凸顯謝姓師父抗癌的可貴。

謝姓師父說，他聽完醫師明確又詳盡的醫療說明後，也才了解癌症治療並未如想像中的那樣可怕，半年來，定期接受標靶治療，病情已獲控制，在傳道解惑過程中，也經常向信眾表示，他不害怕面對死亡，但希望是很有尊嚴的往生至西方極樂世界，藉此鼓勵癌友不要被病魔打倒﹗

南投醫院院長洪弘昌指出，現今醫療科技發達，不同類型、期別的肺癌，治療方式也不同，在患者與醫師充分討論後，醫師會針對肺癌患者給予個別化的治療方式，以避免病情惡化，也許離治癒還有一段路，但至少能夠與一般人一樣擁有良好的生活品質。

尤其，在健保體制下，不論醫院規模大小，癌症治療藥物都是相同的，儘管南投縣並未沒有教學級醫院，但南投醫院身為地方中心醫院，也特別與國軍台中總醫院進行醫療合作，讓患者減少奔波勞累，便能在地接受肺癌治療等良好的醫療服務與照護，善盡守護社區民眾健康的職責。

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