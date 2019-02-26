同一田區查獲露天燒稻草2次 公糧稻穀將不收購

2019-02-26 09:40

［記者張存薇／台東報導］台東縣水稻種植面積每期均超過6000公頃，農民傳統會以燃燒方式處理稻梗，縣府農業處提醒農友，若同一田區、累積2個期作查獲田間燃燒稻草，次年同期稻穀將無法繳交公糧，提醒農民注意。

農業處副處長許家豪指出，根據空氣污染防制法規定，露天燃燒稻草、垃圾等可處1200至1萬元罰款，傳統上農民會以燃燒方式處理收成後的稻梗，但因為會造成空氣污染，且台東縣最大的縱谷稻區均位在省道台9線旁，更會影響交通視線，因此鼓勵農民改用分解菌肥料、或就地翻耕方式，目前焚燒稻草狀況已改善不少。

許家豪進一步說， 為延續台東好米的口碑形象，維護天然好環境，不影響農友的收益的情形下，提醒農友收購公糧稻穀作業要點已修正並實施，其中針對公糧稻穀的收購審核基準，特別明訂「農民種植之同1田區經環保單位查獲或農政單位判釋有露天燃燒稻草情事，累積達2個期作者，第2次查獲露天燃燒期作之次年同1期作，不予收購。」請農民不要違規受罰，又無法繳交公糧。

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