創世基金會教你擺位人生的技巧 減輕長照負擔

2019-02-26 08:09

〔記者張忠義／高雄報導〕當家人長期臥床，需要照顧時，你知道該怎麼辦嗎？創世基金會高雄分會辦理「擺位人生的照顧技巧與輔具應用」，讓照顧者事半功倍，現場每位參與民眾都收穫滿溢。

根據統計，患者在完全臥床後一週，肌質量即衰退35%，持續6週，更加衰減達55%，而肌力也以每週10~15%速度下降。植物人由於長時間臥床，沒有自行活動能力，導致肌肉萎縮、關節攣縮、變形、皮膚破損，因此須藉由正確擺位，達到預防及維持。

許多家屬因照護知識不足，長年累積，導致自身或臥床者的壓力，甚至造成永久傷害。

有鑑於此，創世基金會高雄分會舉辦「擺位人生的照顧技巧與輔具應用」，邀請資深物理治療師林新楊，示範平躺、側躺、輪椅三種擺位，民眾可運用家中現有的枕頭、毛巾等工具，維持及延緩臥床者的肢體退化，讓照顧者事半功倍，現場每位參與民眾都收穫滿溢。

目前創世基金會高雄分會，除免費提供及指導植物人家庭原床泡澡、輔具轉介及教導照護技巧外，也會定期舉辦照顧者紓壓、照護技巧等相關課程，減輕長照路上的壓力。歡迎民眾有任何照護問題，來電諮詢（07）261-2861。

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