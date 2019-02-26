亞洲第1人！台攝影師水下守6天 奪歐洲最大水攝比賽冠軍

台灣攝影師吳永森所拍攝的太平洋紅鮭「Intense」，獲選為世界級水中攝影大獎賽「World Shoot Out」廣角項目第一名。（中央社）

2019-02-26 06:50

〔即時新聞／綜合報導〕世界級水中攝影大獎賽「World Shoot Out」日前頒發年度攝影大獎，台灣43歲攝影師吳永森的作品，在該大獎的「廣角」（Wide Angle）項目中，被評選為第一名，成為首位獲得此殊榮的亞洲攝影師。

吳永森所拍下的太平洋紅鮭「Intense」作品，本月初才入選全球規模最大的國際攝影競賽「索尼世界攝影大獎」中的公開賽「自然世界與野生動物」組，日前又在「World Shoot Out」大獎拿下「廣角」第一名，在國際攝影領域為台爭光。

根據《蘋果》報導，吳永森表示，此作品是去年10月在加拿大亞當河（Adam River）拍下，當時花了6個晚上、5個白天，穿著乾式潛水衣，趴在水溫僅攝氏6度的湍流之中，才捕抓到這張讓他得獎的作品。

吳表示，當時前幾天沒有太陽，直到第4和第5天才等到適合的陽光，拍到這張背景有藍天、鮭魚逆流而上的畫面；他也提到，由於水流湍急，當時他負重25公斤器材，甚至被沖走3、4次，導致全身瘀青。

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