北橫櫻花季粉爆登場 勇士完騎認證、攝影比賽報名開跑

2019-02-25 23:44

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市北橫公路（台7線）從慈湖起至拉拉山上巴陵神木路、中心種植上萬株不同品種的櫻花，每年1月初至3月底，依海拔及氣候溫度陸續開著各種櫻花，點綴在翠綠山林中，構成浪漫又美麗的春景；市府風景區管理處今起至3月24日規劃北橫櫻花季系列活動，北橫櫻花勇士完騎認證、櫻花季攝影比賽線上報名已開跑，櫻花季音樂、拉拉山賞櫻FB打卡按讚送推廣品等活動也不要錯過。

北橫櫻花品種有山櫻花、八重櫻、吉野櫻、昭和櫻、富士櫻、霧社櫻，千島櫻、松月櫻等，其中，上巴陵種植上千株櫻花的「恩愛農場」，富士櫻花已盛開，千島櫻已開5成，預計228連假達到最盛大，花期可到3月中旬；往農場中心路因路幅狹窄無法會車，北橫櫻花季活動期間，遊客上山，從上午11時至中午視農場停車位數開放一梯次小客車上山，中午12時至下午1時均須搭接駁計程車，車輛請停放上巴陵116線公路管制區，再搭乘接駁計程車上山，醒接駁計程車上山、下山每人100元，另農場收每人100元維護費。

其次，中巴陵「櫻木花道」預計花期可到3月上旬，車輛禁止進入，遊客以步行進入賞櫻歩道，車輛可停放私人停車場；下巴陵「遊客中心」前花期預計3月初盛開、花期可持續到3月底，風管處提供客中心旁及停機坪停車場2處，3月9、10、16、17、23、24日上午10時至中午舉辦「音樂響宴」音樂會，邀請在地學校、社團及表演團體演出。

北橫櫻花勇士完騎認證活動自3月9日開跑，活動規劃2個認證路線，拉拉山站活動時間為9日、16日，從頭寮經國紀念館往三民、羅浮遊客中心、巴陵大橋、拉拉山遊客中心；東眼山站活動時間為10日、17日，路線從頭寮經國紀念館往角板山行館園區、東眼山國家森林遊樂區。採網路報名每場次限額300名，剩餘名額開放現場報名。

攝影比賽參賽作品限定25日起至3月15日於拉拉山拍攝，為獎勵參加攝影比賽，金牌獎金5萬元、銀牌3萬元、銅牌2萬元，另優選10名獎金各3000元，佳作30名獎金各1000元。3月9日至24日期間的週六、日，在拉拉山巴陵地區櫻花景點拍照，到「來企桃.樂陶陶」與「羅浮溫泉.湯旅」粉絲頁打卡按讚並分享賞花心得，可獲活動推廣品，每天限量200份，領取地點在拉拉山遊客中心。

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