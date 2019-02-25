台灣燈會》最美網紅驚艷「台灣最大鮪」 超正身影引騷動

2019-02-25 22:42

〔記者陳彥廷／屏東報導〕正妹黃小玫因為一首「我們在台灣見吧！（台湾で会おうね） 」介紹台灣而紅遍海內外，去年她為推廣台灣燈會及屏東觀光，推出MV歌曲「海與光（我們在屏東見吧！）」，全台所有交通節點或設施，幾乎都能見到黃小玫「代言」燈會的身影，今天她親赴被譽為「前所未有」的大鵬灣主燈區，觀看完主燈「巨鮪來富」的開燈秀，她是直呼「太令人驚艷」，而她的超正身影出現在燈會，更是引起民眾騷動。

總統蔡英文日前到場與萬眾一同點燈後，也驚嘆屏東燈會的主燈之成功，讓屏東成為「台灣最大尾（鮪）」屏東縣長潘孟安表示，以往大家對屏東的印象就是「好美，好遠」。為了推廣燈會與屏東觀光，力邀黃小玫創作日文歌曲，介紹屏東好吃好玩的地方。非常感謝黃小玫帶領工作團隊進駐屏東一個月，拍攝宣傳MV行銷加分。

「最美網紅賞最正點燈會！」以主人身分邀請已被封為「最美網紅」黃小玫的潘孟安笑稱，相信黃小玫特地再帶著團隊來逛燈會是有備而來，會四處捕捉網紅網美最愛打卡點，拍下最美的影像，用自己獨創的方式呈現，就像MV「海與光」，為燈會增添更多光彩。

「一定要大力推薦給粉絲！」黃小玫現身會場，網紅走入人群立刻引起不小騷動，她和縣長潘孟安在近來超夯的「光合作用」合影，人、燈相互增色，當她看到主燈的開燈秀以及後方的水舞，更是要燈區的光炫奪目驚為天人，直呼非常震撼，可說是她看到的最美主燈秀了。

黃小玫說，屏東擁有完美豐富的人文與地理景觀，有高山、海洋甚至沙漠，非常適合來一趟盡情享受屏東的風光人文。她甜笑說，在高鐵、接駁車上也有看到自己的影片，感到非常榮幸也很開心，許多人看完影片後紛紛留言，除了看燈會也來屏東觀光。實際到了燈會現場覺得很驚艷，絕對要儘力拍出許多美照大力推薦。

「我們在台灣見吧！（台湾で会おうね）」目前YouTube點閱破118萬人次，可愛清新風格深受年輕族群喜愛。為了推廣台灣燈會及屏東觀光，去年底她帶領製作團隊，以親身經歷及見聞，推出MV歌曲「海與光（我們在屏東見吧！）」，甫推出又立刻吸引眾人目光，直呼：「把家鄉拍的這麼美，覺得感動！」「真的是有在用心製作宣傳影片，給製作團隊跟縣政府一個讚」、「謝謝你這麼用心介紹我的家鄉，歌聲好好聽，編曲也很喜歡!」、「有誰比黃小玟更適合當台灣觀光大使！ 縣長的眼光真是了不起！慧眼識英雄！」

歌曲「海與光（我們在屏東見吧！）」MV連結：

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