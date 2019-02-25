台農發2年虧1/3資本額 立委：應回立院受監督

2019-02-25 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體聲稱取得，由農委會輔導成立的「台灣國際農業開發股份有限公司」去年10月的財務報表。該資料顯示，台農發公司107年1到10月，營收2719.5萬，稅前淨損達3611萬，待彌補虧損達7837.8萬，以資本額2.4億元計算，2年多來台農發累積虧損已將近資本額的3分之1。

根據《聯合新聞網》報導，資料顯示，台農發105年營業收入473.2萬、106年240.2萬、107年1到10月2719.5萬；營業成本105年792萬、106年4329.8萬、107年1到10月6330.5萬；因此105年虧損283.2萬、106年虧3998.3萬、107年1到10月虧損3556.3萬，虧損達7837.8萬。

而農委會日前表示，台農發的資金來源非政府部門，而是8家民營公司及財團法人，其中台肥公司投資8000萬，外貿協會、中盈投資各3500萬，兆豐銀行、CAS協會、國合會、雜糧基金會各2000萬，全國農業金庫投資1000萬，資本額共2億4000萬。

立委曾銘宗表示，當初台農發對外宣示是農業國家隊，主要目的是為台灣的農產品銷售、行銷帶來效益，但成立2年多以來，實收資本額2.4億元，已經損失7837萬元，雖然僅算到去年10月，但若看整年度，推估虧損應該超過3成。

曾銘宗表示，台農發是一家貿易行銷公司，支出的費用絕大多數都應是人事費用，不過至今沒有做出績效，也沒有達到當初宣稱的政策目的。他認為，台農發與台農投都應該到立法院接受監督。

台農發公司發言人張皓鈞對公司營運狀況表示「不回應」。農委會國際處副處長林家榮表示，台農發是私人公司，績效如何他「不方便評論」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/