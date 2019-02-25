酒駕輕判遭批「不接地氣」 基層法官有話要說

2019-02-25 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕社會輿論關注酒駕判刑，時代力量立委黃國昌指目前98％酒駕案判刑不到6個月，表明就算未來酒駕朝殺人最修法完成，法官也不一定判處死刑。法務部次長蔡碧仲也表示，法官確實要接地氣。不過，基層法官對此則有不同意見，有法官認為，如果數據顯示酒駕類犯真的輕判，該檢討當然要檢討，不過重判決對不是唯一的解決辦法。

根據《蘋果》報導，台北地院法官林孟皇表示，法官審理酒駕案件還要考量地域性以及肇事者車種。他表示，很少騎機車酒駕撞死人，麻煩的還是酒駕開車，倘若是初犯也不可能判太重，到底有沒有輕判，還是必須要看酒駕多次的累犯。

林孟皇指出，目前監所犯人最大宗就是酒駕與毒品人犯，不過難道把所有酒駕犯關進牢裡問題就能解決嗎？

還有法官表示，應該要省思的是台灣的喝酒文化，「乾脆只要酒駕就一律判死刑算了，政府應該好好的省思台灣的喝酒文化，應在前端就要大力宣導不要無度的勸酒，不要有不會衰到被抓的僥倖心理，還要加重上游的行政裁罰才對，不能一昧地只怪下游（法院）判太輕。」

另一位基層法官則是指出，法官判刑時會綜合考量每個案件的情狀，其中包括酒測值超標程度、有無造成人員傷亡或嚴重財損、是初犯或是再犯、被告犯後態度等都必須考慮，該法官表示，「酒駕已經算是較能量化的刑事案件了，不然請修法明訂酒測值多少就判多少個月，這樣法官反而更輕鬆」。

另有法官表示自己所審理的酒駕案件，情狀都相當輕微，像是工人喝藥酒提神、聚餐吃薑母鴨等，「這些人酒測值可能都只超過0.01之類，難道全部都要判6個月以上嗎，判決本來就應該要有輕重的差別，否則該如何凸顯酒測值超標超多、又毫無悔意的被告的可惡呢？」

1位李姓法官則是認為，有些酒駕者經濟狀況不好，如果初犯、沒有肇事且酒測值超標不多就抓進去關，反而會使他的家庭陷入絕境，法官還是會考量是否初犯、二犯、三犯，有無波及到其他人。

資深吳姓審判長更指出，現今酒駕被抓到，通常是收入不佳的原住民或勞工，若全判關6個月以上，不就毀掉一個家庭，對初犯者、酒測值超標不高者，法院都會給一個自新的機會，但對於酒駕肇事致死傷者案件則不可能輕判，除非肇事者有跟被害家屬達成和解，並取得原諒。

司改會執行長陳雨凡表示，面對酒駕一定要有配套措施，如果只單純加重刑度，無助預防酒駕肇事問題。而且如果單純加重刑度仍然無法遏制酒駕，反而會讓人民對司法更加不信賴。

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