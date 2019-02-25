不顧北京反對？ 知名水晶品牌做了一隻「玻璃維尼」

2019-02-25 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕台灣恐怖遊戲《還願》因場景出現「習近平小熊維尼」字句，不但被中國網友狂刷負評、崩潰抵制，甚至還被遊戲代理商終止合約，遊戲開發團隊「赤燭遊戲」也發聲明致歉。有網友發現知名水晶品牌推出一款小熊維尼飾品，就笑稱「施華洛詩奇還不快出來道歉？」

近日有中國網友發現，《還願》遊戲中一場景裡牆上的符咒用篆體寫著「小熊維尼 習近平」，周圍還分別寫著「呢」、「嘛」、「叭」、「唭」4個大字，音似「你媽87」，引發許多中國網友玻璃心散落滿地，不但怒嗆「根本就是台獨遊戲」，還要該遊戲滾出中國。

遊戲開發商「赤燭遊戲」的微博因此被中國的抵制留言灌爆，中國代理商「indievent」宣布停止與「赤燭遊戲」合作關係後，連中國區之外的代理商上海唯晶科技也在微博發出切割聲明，並表示要對「赤燭遊戲」提告。

對此，有網友發現知名水晶品牌「施華洛世奇」推出一款小熊維尼的水晶時，就笑稱，「施華洛詩奇還不快出來道歉？做了一隻玻璃維尼是找死嗎？」

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