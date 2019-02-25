潮州知名百年老廟朝林宮爆挪用公款疑雲

2019-02-25 22:59

〔記者李立法／屏東報導〕三級古蹟潮州鎮朝林宮爆出廟款被侵占及挪用疑雲，該廟董事會向掌管廟務的前任董事長及會計求償262萬多元，法官審理後，認定其中的67萬多元被挪用，判陳姓會計要賠償這筆錢，李姓前董事長則不必負連帶賠償責任，可上訴。

主祀太子爺的潮州知名百年老廟朝林宮，過去長期由陳女擔任該廟會計，新改選的董事會1年多前清理該廟財務時，發現帳目不清，外界的捐款被不當使用，並認為有262萬多元遭到挪用及侵占，於是向管理財務的陳女求償，並認為曾掌管廟務的前任李姓董事長也要負起連帶賠償責任。

但陳女否認挪用或侵占廟款，強調公款公用，外界捐款多半是用於修繕用途及廟務運作支出，且有帳目可查。李姓前董事長則表示該廟財務均交由陳女負責，存摺及印章也是由陳女保管，他並無挪用或侵占廟款情形。

法官扣除政府部門支出給古蹟朝林宮的修繕經費及廟務各項開支後，認為其中有67萬多元未經董事會同意被私自挪用，判陳女應賠償這筆錢，因難認為李男有共同挪用該款項情事，故判李男無須負起連帶賠償責任。

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